Nicolai Tangen vil sponse Nasjonalmuseet

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen er en kjent kunstelsker og vil sponse Nasjonalmuseet og opprette et samarbeid med kunstsiloen i Kristiansand.

Nicolai Tangen, nyansatt daglig leder i Norges Bank Investment Management, er også svært opptatt av kunst. Nå vil kunststiftelsen hans inngå en sponsoravtale med Nasjonalmuseet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Tangen selv vil ikke kommentere opplysningene om avtalen at han vil gi en årlig pengesum til Nasjonalmuseet. Styreleder Arvid Grundekjøn i Ako Foundation, opplyser til Aftenposten at stiftelsen er i dialog med museet om en sponsoravtale, i første gang over en kortere periode, anslagsvis tre år.

– Vi har diskutert hvilket omfang dette vil ha, men jeg kan ikke si noe konkret før vi har behandlet saken i styret den 18. juni og Nasjonalmuseet har vurdert saken nærmere, sier Grundekjøn til avisen.

Tangen er kjent for å være svært opptatt av kunst og har vært en pådriver for den omstridte Kunstsiloen i Kristiansand som skal huse hans egen private samling med verdifull kunst. Tanken bak avtalen med Nasjonalmuseet er at det også kan lånes kunst fram og tilbake mellom museene.

Direktør for Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo, var tidligere sjef for Sørlandets Kunstmuseum og satt i kunststiftelsens styre. Hun sier til Aftenposten at det kom et tilbud fra Tangen etter at det var Nasjonalmuseet som hadde tatt kontakt om mulig samarbeid.

– Det er et veldig velkomment initiativ. Vi har krav og forventninger om å øke museets egeninntjening. Da er det viktig å utvikle denne typen samarbeid, sier Hindsbo.