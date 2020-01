Medier: Trine Skei Grande (V) blir ny kunnskapsminister

Trine Skei Grande (V) og Venstre overtar kunnskapsministerposten fra Høyre og Jan Tore Sanner (H), opplyser kilder til NRK og TV 2.

Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kunnskapsminister i Solberg-regjeringen, ifølge NRK og TV 2. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Siden Venstre gikk inn i regjering i januar 2018, har Venstre-lederen vært kulturminister.

Venstres Abid Raja overtar kulturministerposten, ifølge TV 2.

Trine Skei Grande ble valgt til Venstre-leder etter Lars Sponheim i 2010. Hun har sittet på Stortinget siden 2001.

Venstre ligger dermed an til å få nye statsrådsposter i kunnskapsdepartementet og næringsdepartementet og beholde sine poster i klima- og miljødepartementet og kulturdepartementet.

Ettersom det er ventet at Venstre og KrF får fire statsrådsposter hver, ligger det torsdag kveld an til at sittende klima- og miljøminister Ola Elvestuen er ute av regjeringen.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 18:30 Oppdatert: 23. januar 2020 19:27

