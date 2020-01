En person omkom i flyulykke ved Kongsvinger

Et småfly med to personer om bord havarerte ved Gjølstad flyplass ved Kongsvinger tirsdag ettermiddag.

To personer var om bord da et småfly havarerte under landing ved Gjølstad flyplass nord for Kongsvinger tirsdag ettermiddag. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Foto: Foto: Jens Haugen / Glåmdalen / NTB scanpix

– Det er et lite enmotorsfly som har havarert under landing på en flystripe på 800 meter, 10 kilometer nord for Kongsvinger, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 14.26.

– Vi har kontroll på hvem som har vært om bord i flyet, men vi har ikke fått varslet pårørende, sa Teigen til NTB like før klokka 16.

Like over klokka 16.30 opplyser politiet at én person har omkommet i ulykken.

Havarikommisjonen er blitt varslet. Teigen beskriver flyplassen som en «liten flyplass med liten aktivitet». Alle nødetater rykket ut til stedet.

Til VG har Teigen opplyst at politiet vil avhøre vitner til ulykken. Samme avis har fått opplyst fra Hovedredningssentralen at to luftambulanser rykket ut til stedet.

Ifølge Glåmdalens reporter på ulykkesstedet lå småflyet opp ned utenfor enden av landingsstripa etter ulykken. Politiet har innført midlertidige luftromsrestriksjoner i ulykkesområdet.

Flyplassen ligger om lag 10 kilometer nord for Kongsvinger sentrum, langs fylkesvei 210.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 15:02 Oppdatert: 21. januar 2020 16:43

