Norge skal gjenåpnes i to etapper før sommeren

Når regjeringen torsdag vedtar og legger fram sin plan for hvordan Norge skal gjenåpnes, vil lettelser i tiltakene komme i to hovedbolker, får NTB opplyst.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) legger torsdag fram en tidsplan for lettelser i koronatiltakene i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Det betyr at én bolk med lettelser vil komme om kort tid, noe som trolig betyr skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse rett over helgen.

Samtidig vil regjeringen vente til ut i juni med den andre hovedbolken, etter det NTB forstår.

– Vi skal lage en helhetlig plan, som er en tidsplan fram til sommeren hvor vi har ambisjoner om å åpne mest mulig, men med veldig tydelige smittevernsråd, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun viser til torsdagens pressekonferanse for flere detaljer.

– Vi har jobbet med å skape forutsigbarhet. Noen endringer skjer raskt, men for andre tiltak er det greit å få en dato å forholde seg til, sier Solberg.

Siste skoledag før sommerferien er 19. juni.

Lang liste

Solberg orienterte onsdag koronakomiteen på Stortinget om arbeidet i regjeringen, som tar selve beslutningen torsdag. I tillegg til en helhetlig plan for gjenåpning, er dette noe av det som er ventet nærmere tidfestet:

* Avklaringer rundt 17. mai-feiringen.

* Nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet maks fem personer.

* Ny info om hva som skjer med elevene i 5. til 10. klasse og videregående skoler, som fortsatt er hjemme fra skolen.

* Avklaring om toppfotballen, barnefotball og annen kontaktidrett.

* Avklaringer rundt mulig åpning av fornøyelsesparker. Svar om treningssentre er også ventet i løpet av uka.

* Beslutning om utreiseforbudet for helsepersonell.

Klar advarsel

Samtidig har Erna Solberg en klar advarsel til alle nordmenn som nå gleder seg til utepils og 17.-maifrokost med vennegjengen og gjenåpning av skoler og idrettsaktiviteter:

– Hvis folk ikke klarer å holde seg i skinnet og følge de reglene som er satt opp, vil vi få smittetall og utvikling som går i feil retning. Da kan vi ikke åpne så mye, sier hun.

Onsdag viste tall fra Folkehelseinstituttet at 62 personer var innlagt på sykehus med koronaviruset, en nedgang på ni siste døgn. Samtidig er 20 pasienter i respirator, sju færre enn tirsdag.

– Det aller viktigste er at antallet nye smittede er lavt. Det skal ikke så mye til før man får en oppblomstring på enkelte områder. Selv om vi åpner opp, kan det være noen steder lokalt man må ta ned aktivitet fordi takten utvikler seg feil, sier Solberg.

– Vi har hatt et par uker med veldig bra utvikling, og færre og færre som ligger på sykehus. Det øker selvfølgelig utålmodigheten hos folk. Men dette er en tålmodighetsøvelse for alle sammen.

To måneder

Det var 12. mars at regjeringen innførte de mest restriktive tiltakene i Norge i fredstid. Nedstengningen ble ansett som tvingende nødvendig for å stanse spredningen av koronaviruset.

Senere har flere av tiltakene gradvis blitt lettet på. 20. april ble forbudet mot å overnatte på hytta fjernet og barnehagene gjenåpnet. En uke senere fulgte 1.–4. trinn på barneskolen etter.

Samtidig har en rekke yrkesgrupper, som frisører og hudpleiere, igjen kunnet åpne, forutsatt at hensynet til smittevern er ivaretatt.

– Vi prioriterer selvfølgelig barn og unge og aktivitet der det er arbeidsplasser involvert. Men vi må gjøre dette over tid og ikke lage voldsomt stort smittepress på enkelte områder veldig raskt, sier Solberg.