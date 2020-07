TV 2 tilbake hos Get-kundene

TV 2s kanaler er tilbake hos Get etter lengre tids uenighet mellom kanal og tv-distributør.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Katrine Moholt leder «Allsang på grensen». Nå blir de tilgjengelig også for Get-kundene. Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

Vegard Nekstad

KRISTIANSAND: – TV 2 er glade og lettet over å ha fått den midlertidige avtalen på plass, og at seerne er ute av skvisen. Vi vet at mange har savnet TV 2. En midlertidig løsning har vært vårt hovedfokus gjennom hele juni. Men det gjenstår fortsatt veldig krevende forhandlinger, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2, i en pressemelding fredag kveld.

Uenighetene mellom Get og TV 2 er ikke avklart. Det er nå inngått en midlertidig avtale som gir tv-kundene tilgang til TV 2, TV 2 Nyhetskanalen og andre TV 2-kanaler.

– TV 2 og Telia skal fortsette å forhandle videre om en ny langsiktig avtale. Avstanden mellom partene har så lang vært stor, men både Telia og TV 2 er innstilte på konstruktive forhandlinger videre, heter det i pressemeldingen fra TV 2.

Sist uke uttalte TV 2 at avstanden mellom partene var stor, og at det kunne ta lang tid før TV 2-kanalene var tilbake i Telia-eide Gets kanalpakke.