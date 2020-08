Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 3. august.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Bilfører omkom ved Vinstra

Føreren av en bil er bekreftet omkommet etter en utforkjøring på fylkesvei 2522 ved Vinstra i Gudbrandsdalen. Ingen andre var involvert i ulykken. Meldingen om utforkjøringen, som skjedde ved Kjørrasletta, kom rett før klokka to natt til mandag.

Så langt har ikke politiet identifisert den omkomne, opplyser operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til NTB.

15 nye registrerte koronatilfeller i Norge

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det var registrert 9.268 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til mandag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 15 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 28 tilfeller.

Fredag morgen var fire koronapasienter innlagt på sykehus her i landet, to færre enn dagen før. Oversikten kom før utbruddet om bord på Hurtigrutens skip Roald Amundsen ble kjent.

Microsoft har avklart mulig Tiktok-kjøp med Donald Trump

Foto: AP/ NTB scanpix

Datagiganten Microsoft opplyste søndag at den har avklart videre forhandlinger om kjøp av videotjenesten Tiktok med president Donald Trump.

Natt til mandag meldte nyhetsbyrået Reuters at president Donald Trump har gitt eierne av Tiktok, kinesiske ByteDance, en frist på 45 dager, til 15. september, med å komme til enighet med Microsoft om et salg.

Trump sa lørdag at han vil forby den populære appen i USA, med henvisning til sikkerhetshensyn.

Israelsk militære angrep milits på Golanhøydene

Foto: Ariel Schalit/ AP/ NTB scanpix

Israelske styrker sier den natt til mandag hindret et angrep ved å skyte fire personer som forsøkte å utplassere eksplosiver på grensen mot Syria. Den israelske hæren opplyser selv at den angrep de fire nær en israelsk hærpost på de sørlige Golanhøydene, mot grensen til Syria.

Hæren skriver videre at den legger ansvaret for hendelsen på det syriske regimet og at de ikke vil tillate noen krenkelse av den israelske statens suverenitet.

Leteaksjon etter båt og fører på Mjøsa

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det er satt i gang søk etter en båt og en fører som ikke har kommet til rette på Mjøsa. Mannen meldte natt til søndag at han hadde fått motorstopp, og han var da ved Helgøya. Siden har pårørende forsøkt å få kontakt med ham, uten å lykkes.

Både redningsskøyta Mjøsvekteren og et redningshelikopter deltok natt til mandag i letingen.