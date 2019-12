VG: Durek Verrett ga ekskjæresten taushetskontrakt

Det viser flere dokumenter avisa har fått tilgang til. Ekskjæresten Hank Greenberg nektet å signere kontrakten.

– Jeg ble sint, opprørt og hinsides fornærmet da jeg mottok taushetsavtalen, sier Greenberg til VG.

Han og Verrett avsluttet forholdet i 2015 etter rundt åtte år.

Greenberg mottok kontrakten i mai, like etter at Verretts forhold til Märtha Louise ble kjent. Avtalen krevde at Greenberg holder tett om private møter og omgang med Verrett og andre ansatte i hans selskap Ohana Productions LLC.

VG forsøkte i et intervju med Verrett å konfrontere ham med avtalen.

– Dette er falsk informasjon fra en ekskjæreste som forsøker å angripe Märtha og meg, svarte Verrett før han ifølge VG avbrøt intervjuet.

Avisa skriver at han i ettertid, via sin advokat, truet med søksmål om VG publiserer noe Verrett ikke har bekreftet i intervjuet.

I forbindelse med intervjuer om Verretts bok, «Sjamanens reise», ble VG og NRK også bedt om å signere avtaler der de forpliktet seg til å «ikke rakke ned på ham eller arbeidet hans, eller prøve å svekke hans omdømme på noen måte»

Verken VG eller NRK signerte.

Verrett ønsket heller ikke å kommentere medieavtalene under intervjuet med VG eller i senere forsøk på å få en kommentar.