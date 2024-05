– Ikke visste jeg at denne fylkesturen vår i Rogaland skulle få fram gamle minner fra en svunnen ungdomstid da jeg så Ford Edsel-en ved ankomsten til idrettsanlegget, sa han i talen han holdt i Moi.

– Bilen fikk jeg i gave fra min far da jeg var 21 år, og utrolig nok er den blitt skikkelig fin etter alle disse årene! Den kan vel tjene som et godt eksempel på at velbrukte veteraner ikke trenger å bli avskiltet, men kan få en ny og overraskende karriere og skinne på nytt etter en grundig overhaling.

Videre takket han befolkningen for en flott mottakelse.

– Jeg gir en særskilt takk til Moi Musikkorps, som feiret 125-årsjubileum i fjor – og der eldstemann visstnok er like ung som meg selv, la han til i talen.

Kongeparets fylkestur til Agder og Rogaland varer fra 26. til 30. mai.