På Østlandet, Sørlandet og Vestlandet var det store prisvariasjoner, og på det høyeste var prisen på 134 øre/kWh, viser kraftsituasjonsrapporten til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Ulik ressurssituasjon og mindre mulighet for import fra Øst- og Sørlandet gjorde at Vestlandet ikke fikk like lave priser i helgen.

Høy produksjon av vind- og solkraft i både Norden og på kontinentet var blant årsakene til de lave kraftprisene. I tillegg brukte Norge mellomlandsforbindelser til å importere billig kraft.

I Midt- og Nord-Norge var prisvariasjonen gjennom uken noe mindre. Det skyldtes blant annet at vedlikehold i Nord-Sverige førte til lavere overføringskapasitet mellom det området og Midt- og Nord-Norge.

Ukeprisen var på henholdsvis 57 og 51 øre/kWh i Midt- og Nord-Norge.