Den midlertidige våpenhvilen skulle vare til klokken 6 norsk tid fredag morgen. Litt over en time tidligere kom det meldinger om at flyalarmen var blitt utløst i Israel, og IDF bekreftet at en rakett var blitt skutt fra Gazastripen mot Israel.

Raketten ble uskadeliggjort av israelsk luftvern, opplyste IDF.

Kort tid etter meldte Reuters, med henvisning til det palestinske nyhetsbyrået Shehab, som anses for å stå Hamas nær, at det kunne høres skyting og eksplosjoner nord på Gazastripen.

Litt senere bekreftet IDF at kampene mot Hamas er gjenopptatt, og ved 6.15-tiden norsk tid sendte Gazastripens Hamas-styrte innenriksdepartement ut en melding der det het at Israel har satt i gang luftangrep mot flere områder på Gazastripen.

Tidligere natt til fredag meldte den amerikanske storavisen Wall Street Journal at partene var blitt enige om en forlengelse av våpenhvilen på ett døgn, altså til lørdag morgen. Avisens kilder var egyptiske tjenestemenn. Opplysningene var tidlig fredag morgen verken bekreftet av Israel eller Hamas.