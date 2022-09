Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal, bekrefter til VG at de vil delta på et møte med Riksmegleren søndag. Møtet skal skje klokken 12.

Ifølge Utdanningsforbundet skal også KS, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund delta på møtet.

NRK melder at det er riksmekler Mats Ruland som har invitert partene i lærerkonflikten til et møte. Tidligere lørdag opplyste Ruland at han hadde hatt kontakt med arbeidstakersiden.

– Samme som det koster å bygge 1,3 kilometer motorvei

Samtidig tok Utdanningsforbundet det uvanlige steget med å offentliggjøre forslaget de har lagt fram for å få slutt på lærerstreiken. Ifølge forbundet kan KS avslutte streiken for prisen av 1,3 kilometer motorvei.

– Drøyt 300 millioner over to år er det som skal til, og kostnaden medfører altså ikke mer enn at 0,3 prosent av ramma i kommuneoppgjøret vil bindes opp neste år. Totalkostnaden på dette er det samme som det koster å bygge 1,3 kilometer med motorvei i Norge, skriver Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Flere lærere kan bli tatt ut mandag

Fra KS sin side er imidlertid talen like klar:

– Det er veldig vanskelig for KS å starte forhandlingene for 2023 nå, med bare tre av 40 organisasjoner. Det vil neppe verken sykepleiere, renholdere eller vaktmestre akseptere, sa forhandlingsleder Tor Arne Gangsø til statskanalen.

Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 1.800 medlemmer i streik fra mandag dersom det ikke blir noen løsning. Da vil til sammen 8.200 lærere over hele landet vil være i streik.