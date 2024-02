Fredag beordret han militæret om å lage en plan for evakuering av Rafah, som ligger på grensen til Egypt.

Netanyahu sier han er fast bestemt på at bakkeinvasjonen skal skje, til tross for sterke advarsler fra blant annet USA.

– De som sier at vi ikke under noen omstendigheter skal gå inn i Rafah, sier egentlig at vi skal tape krigen, sier Netanyahu til amerikanske ABC News.

– Vi kommer til å gjøre det samtidig som vi sørger for en trygg passasje for sivilbefolkningen, slik at de kan dra, sier han.

Jobber med plan

Israels varslede invasjon sprer frykt i Rafah, der 1,5 millioner palestinere er klemt sammen.

På spørsmål om hvor Israel har planer å forflytte dem, svarer Netanyahu at de «utarbeider en detaljert plan».

Han sier det er nok av plass i områder nord for Rafah som soldater har «ryddet». Store deler av områdene ligger imidlertid i ruiner.

Vil ødelegge forhandlinger

Statsministeren hevder at Rafah er Hamas' siste skanse. Det er strengt nødvendig å sende bakkestyrker inn i området i en «massiv operasjon» for å fullføre målet om å tilintetgjøre Hamas, sa han fredag.

Hamas sier at enhver form for bakkeinvasjon av Rafah kommer til å spolere forhandlingene om å frigjøre gislene på Gazastripen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa fredag at han frykter et blodbad dersom israelske styrker rykker inn i Rafah. De sivile har ikke noe sted å flykte, ifølge ham.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen har 112 palestinere blitt drept på Gazastripen siste døgn. Til sammen meldes 28.176 palestinere å være drept i Gaza siden 7. oktober i fjor.