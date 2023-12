Mange av dyrene tåler ikke samme type mat som mennesker. Kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, sier de hvert år får telefoner fra bekymrede dyreeiere.

– De fleste henvendelsene er fra bekymrede hundeeiere. Fet julemat eller julegodterier, som sjokolade kan føre til alvorlig magetrøbbel og forgiftning hos hunder. Det er ikke få firbeinte venner som får behandling i juletiden, sier Brandeggen i en pressemelding.

Trude Mostue er sjefveterinær i FirstVet, hun bekrefter stor pågang i julen.

– Morgenvakten til våre veterinærer er blant de travleste i julen, og da er det snakk om alt fra sjokoladeforgiftning til druer, rosiner, bein, bolledeig og andre ting som kan sette seg fast i mage-tarm-kanalen, forteller Mostue.

Ifølge Tryg Forsikring bruker nordmenn over én milliard kroner på å forsikre sine kjæledyr. Prisen for å behandle en pinnekjøttforgiftet hund kan komme opp i titusenvis av kroner.

– Det kan være farlig å gi hunden julemat i form av ribbe eller pinnekjøtt, eller mat med mye salt eller fett. Husk også at all gjærdeig er farlig for alle kjæledyr å spise, og sørg for at de ikke kan drikke vann av juletrefoten, det kan ende med både oppkast og diaré, sier Mostue.