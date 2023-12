Gaza-avstemning i FNs sikkerhetsråd utsatt nok en gang

En planlagt avstemning i FNs sikkerhetsråd om å kreve våpenhvile på Gazastripen er utsatt igjen. Utsettelsen kom til tross for at USA, som i forbindelse med forhandlingene om en resolusjon har motsatt seg flere forslag, sa seg klare til å støtte forslaget som torsdag kveld lå på bordet.

Den siste utkastet som AFP har sett, tar til orde for «presserende tiltak for å umiddelbart åpne for trygg og uhindret humanitær tilgang, og også for å skape forholdene som trengs for et bærekraftig opphør i fiendtlighet». Det tar ikke til orde for en umiddelbar stans i krigføringen.

Skuespiller Vin Diesel saksøkes for seksuelt overgrep

En tidligere assistent reiser søksmål mot skuespiller Vin Diesel. Hun anklager ham for seksuelt overgrep i 2010, for så å sparke henne like etterpå.

Den tidligere assistenten hevder at Diesel voldtok henne på et hotell i Atlanta mens de jobber med filmen «Fast Five». Diesel avviser alle anklagene, og advokaten sier det finnes «klare beviser som motbeviser» dem.

Amerikanske myndigheter advarer mot falsk diabetesmedisin

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA advarer folk mot å bruke etterligninger av diabetesmedisinen Ozempic. Det er oppdaget etterligninger av legemiddelet, som også brukes som slankemiddel, i omløp, opplyser DFA.

Tilsynet sier at det er beslaglagt tusenvis av doser, men at det fortsatt kan være flere tilgjengelig på markedet. Ozempic-produsent Novo Nordisk og FDA samarbeider om tester av etterligningene og har ikke informasjon om hva slags legemiddel det er snakk om eller hvorvidt det er trygt, opplyser tilsynet.

Flere bygninger truffet i omfattende droneangrep mot Kyiv

Kyiv ble rammet av et omfattende droneangrep natt til fredag. Bygninger i flere deler av byen er meldt truffet, og minst to personer er skadd.

Boliger i distriktene Solomjanskyj, Darnytskyj og Holosiivskij ble truffet av droner og rester av nedskutte droner. Det er det sjette droneangrepet mot den ukrainske hovedstaden denne måneden.

Flere stengte fjelloverganger

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt på grunn av det kraftige uværet i Rogaland og Agder.

Både fylkesvei 50 Hol – Aurland, riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 53 Årdal Tyiner er stengt på grunn av uvær. Ny vurdering skal gjøres på morgenen og formiddagen fredag.

Det er også innført kolonnekjøring på E134 Haukelifjell mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen, samt over riksvei 7 Hardangervidda.