Nordmenn med hytte i Sverige går til gruppesøksmål mot staten

Om lag 1.000 nordmenn med hytte i Sverige saksøker staten for å få slutt på karanteneplikten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange nordmenn har hytter, hus og leiligheter i Sverige – her fra havnen i Strömstad. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Johan Falnes

Hytteeierne krever å få reise til hytta uten å måtte gå i karantene etterpå.

Det melder advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, som representerer saksøkerne.

«Gruppen krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smitteverntiltak», heter det i en pressemelding som ble sendt ut fredag kveld.

Midlertidig forføyning

Saksøkerne mener karanteneplikten ved overnatting må settes til side som ugyldig, og at den ikke er gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav.

De begjærer også en midlertidig forføyning sammen med stevningen.

– Det betyr at vi ber om en hastebehandling fordi det er viktig nå å ivareta rettssikkerhetshensynene til denne gruppen, som utsettes for ganske store, uforholdsmessige inngrep, sier Lina Kliukaite Smorr, en av advokatene som representerer gruppen, til NTB.

I første omgang er målet kun å få endret reglene, opplyser hun. Saksøkerne har ikke krevd erstatning.

Mener nærkontakt kan unngås

Andersen & Bache-Wiig skriver i pressemeldingen at karanteneplikten for de fleste i praksis innebærer et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom.

«Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie», heter det i pressemeldingen.

– Vi har etterspurt en begrunnelse for de inngripende tiltakene. Det har vi etter en lang periode ikke fått, og da ble det tatt ut søksmål i dag, utdyper Smorr overfor NTB.

Hun viser til at de aller fleste kjører egen bil til fritidseiendommen i Sverige, og at det derfor er fullt mulig å unngå nærkontakt med andre.

– Så man utsettes ikke for smitte. Verken på vei til fritidseiendommen eller under oppholdet der, sier Smorr.

Ble videreført i november

Regjeringen bestemte i november at karanteneplikten for hytteeiere i Sverige skulle videreføres.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte opprinnelig regjeringen å lempe på kravene, men trakk tilbake anbefalingen da smitten begynte å øke kraftig i flere europeiske land.

– På bakgrunn av oppdaterte råd viderefører vi derfor krav om karantene for hytteeiere i Sverige. Vi følger nøye med på smitteutviklingen og vil gjøre en ny vurdering når smittesituasjonen tilsier det, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) den gang.