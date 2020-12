Bevisstløs person kjørt til sykehus etter leilighetsbrann i Sarpsborg – 80 beboere evakuert

En bevisstløs person er kjørt sykehus etter å ha blitt reddet ut av en brennende leilighet i Sarpsborg. 80 beboere i leilighetsbygget er evakuert.

NTB

– Personen som ble hentet ut av leiligheten er i live, men bevisstløs. Vedkommende er på vei til Kalnes sykehus, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til TV 2.

Sveen opplyser til NTB at de rykket ut etter melding om brann klokken 18.39 fredag kveld, og at det sto røyk ut av leiligheten. Brannvesenet tok seg inn i leiligheten, som var fylt av svart røyk, klokken 18.53.

– Vi vet at det ikke er flere inne i leilighetene, sa Sveen til NTB like etter klokken 19.

Til VG opplyser han at brannen er under kontroll og at den var begrenset til en boenhet. Det er uvisst om flere leiligheter har fått skader som følge av røyken.

– Vi har ikke fått meldinger som tyder på at det er andre berørte, men vi har ikke oversikt om noen kan ha fått i seg røyk, sier Sveen til NTB.

Beboerne hadde selv startet evakuering da nødetatene ankom stedet.