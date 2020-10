Paven dropper munnbind

Dagen etter at han for første gang var iført munnbind under et interreligiøs bønnemøte, gikk pave Frans tilbake til å gå uten beskyttelse.

Pave Frans møter biskoper i Vatikanet uten å bruke munnbind, til tross for at smittevernreglene sier at han skal det. Foto: Gregorio Borgia/AP/NTB

Paven trosser dermed både Vatikanets egne regler og italienske smittevernkrav.

Pave Frans hadde ikke på seg munnbind da han onsdag møtte folk i Vatikanets auditorium. Ikke engang da han hilste på et titalls biskoper på slutten av seansen, bar han munnbind. Tvert imot håndhilste paven på alle biskopene, og han lente seg nærmere for å veksle noen ord med hver enkelt.

De geistlige hadde på seg munnbind mens de satt sammen med øvrig publikum, men alle tok det av seg da tiden var inne for å snakke med den 83 år gamle paven. På grunn av hans høye alder, anses han å være ekstra utsatt for covid-19. Dessuten fikk han fjernet deler av den ene lungen som ung mann i forbindelse med sykdom.

Vatikanets smittevernregler krever at munnbind bæres innendørs, og også utendørs i situasjoner der man ikke kan holde avstand. Vatikanet har ikke svart på spørsmål om hvorfor paven ikke overholder reglene. Han nevnte selv ikke noe om grunnen til at han har valgt å gå uten.