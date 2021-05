Koronasertifikat: Åpner for deltakelse på offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser

Regjeringen sender onsdag et lovforslag på høring for å legge til rette for mer utstrakt bruk av koronasertifikat. En fullstendig liste over alt et slikt koronasertifikat kan brukes til, er foreløpig ikke klart.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier statsminister Erna Solberg (H).

Første versjon klar

Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. Sertifikatet vil kunne brukes til å åpne samfunnet mer og tidligere, opplyste Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Den første versjonen av sertifikatet er nå klar, men vil bli videreutviklet for å bli sikrere, bedre og kunne brukes til mer. Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

Kan trolig reise til Europa i juni

Debatten går fortsatt i EU om hvordan et koronapass skal brukes, for eksempel om man vil kunne unngå karantene ved innreise til ulike europeiske land. Så lenge det ikke er vedtatt hvilke regler som gjelder i Europa, vil det begrense også et norsk koronapass i utlandet i en tid framover. Ifølge planene vil en fullverdig versjon i tråd med EUs regelverk være klart sent i juni.

Men Solberg sa at regjeringen vurderer bruk av koronasertifikater for reising i EU før den felles europeiske løsningen er på plass. Dermed kan nordmenn trolig reise til steder i Europa allerede tidligere i juni.