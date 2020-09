Knivangrep i Paris etterforskes som terror

To personer skal være pågrepet etter et knivangrep i Paris. To personer er kritisk skadd, og hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep.

fullscreen next To personer fikk svært alvorlige skader i knivangrepet i Paris. 1 av 3 Thibault Camus / AP / NTB

NTB

Den ene av de mistenkte ble pågrepet i nærheten av Place de la Bastille, ikke langt unna åstedet.

Også den andre ble pågrepet i samme område, opplyser en kilde i rettsvesenet til nyhetsbyrået AFP. Fransk påtalemyndighet bekrefter at de behandler knivstikkingene som en mulig terrorhandling.

Angrepet skjedde fredag nær de gamle lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble rammet av et terrorangrep i 2015 der tolv mennesker ble drept.

Det er et stort politioppbud på stedet, og folk har blitt oppfordret til å holde seg unna området.

For de to skadde er tilstanden «svært kritisk», ifølge en tjenesteperson i politiet.

Politiet opplyste først at fire personer ble skadd i knivangrepet, men en tjenesteperson opplyser til nyhetsbyrået AP at det kun er snakk om to personer.

Området ble sperret av etter funn av en mistenkelig pakke. Det skal ikke ha blitt funnet eksplosiver i pakken.

Knivangrepet fant sted mens det pågår en rettssak mot flere som angivelig skal ha medvirket til angrepet mot Charlie Hebdo. Men det er uklart om rettssaken har noe med angrepet å gjøre.

Fredag skal enkene etter dem som åpnet ild i redaksjonslokalene, vitne.