Angrep i Paris etterforskes som terror

To personer skal være pågrepet etter et knivangrep i Paris. To personer er kritisk skadd, og hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

fullscreen next To personer fikk svært alvorlige skader i knivangrepet i Paris. 1 av 3 Thibault Camus / AP / NTB

NTB

Den ene av de mistenkte ble pågrepet i nærheten av Place de la Bastille, ikke langt unna åstedet.

Også den andre ble pågrepet i samme område, opplyser en kilde i rettsvesenet til nyhetsbyrået AFP. Fransk påtalemyndighet bekrefter at saken etterforskes som en mulig terrorhandling.

Angrepet skjedde fredag utenfor de gamle lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble rammet av et terrorangrep i 2015 der tolv mennesker ble drept.

Frankrikes statsminister Jean Castex har endret sitt program for å delta i krisehåndteringen i innenriksdepartementet.

– Jaget av mann med machete

Mens franske myndigheter beskriver hendelsen som et knivangrep, forteller øyenvitner om en mann som var væpnet med en machete eller en øks.

– To kolleger av oss røykte sigaretter på gata. Jeg hørte skrik, gikk bort til vinduet og så en kollega, blodig, som ble jaget av en mann med en machete, forteller en ansatt i filmproduksjonsselskapet Premieres Lignes til AFP.

Ledelsen i selskapet, som produserer dokumentarer, bekrefter overfor TV-stasjonen BFM at to av deres ansatte er skadd. Angriperen skal ha flyktet inn på en metrostasjon.

Et annet øyenvitne, Kader Alfa, sier til nyhetsbyrået AP at han så en mann i 30- eller 40-årene med en øks. Mannen skal ha gått bak en person som var dekket av blod.

Tilstanden kritisk

Det var fredag et stort politioppbud ved åstedet, og folk har blitt oppfordret til å holde seg unna området. Elever på ni skoler fikk beskjed om å holde seg innendørs.

For de to skadde er tilstanden «svært kritisk», ifølge en tjenesteperson i politiet.

Politiet opplyste først at fire personer ble skadd i knivangrepet, men en tjenesteperson opplyser til AP at det kun er snakk om to personer.

Selv om to personer skal være pågrepet, har en kilde i politiet fortalt at de kun tror det er snakk om én angriper.

En mistenkelig pakke ble funnet i området ved åstedet, men den viste seg etter hvert å ikke være farlig.

Knivangrepet fant sted mens det pågår en rettssak mot flere personer som skal ha medvirket til angrepet mot Charlie Hebdo. Men det er uklart om rettssaken har noe med angrepet å gjøre.

Fredag skal enkene etter de ytterliggående islamistene som åpnet ild i redaksjonslokalene, vitne.