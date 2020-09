Meklingen i busskonflikten gjenopptas

Meklingen mellom partene i busskonflikten gjenopptas klokka 14 onsdag, bekrefter av en av partene overfor NTB.

Meklingen mellom partene i busstreiken gjenopptas onsdag ettermiddag. Foto: Tormod Flem Vegge

NRK og FriFagbevegels e erfarer også at meklingen gjenopptas.

Dette skjer etter at partene var innkalt til et møte hos Riksmekleren klokka 12 ti dager etter at det ble brudd i bussmeklingen.

Over 8.000 bussjåfører landet over har nå lagt ned sitt arbeid, og streiken rammer hele landet.

Striden i busskonflikten handler blant annet om at arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.

