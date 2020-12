Første vaksinedose satt i Sverige

Søndag starter EU-landene massevaksinasjon mot korona. I Sverige ble den første dosen satt i 8-tiden søndag morgen.

fullskjerm neste Sykepleier Ann-Louise Broberg på Boken sykehjem i Mjölby forbereder Gun-Britt Johnsson (91) på å få vaksinen til Pfizer og Biontech. Johansson er den første i Sverige til å bli vaksinert mot korona. 1 av 2 Stefan Jerrevång/TT / NTB

Den første Pfizer og Biontech-vaksinedosen ble satt i Mjölby i Östergötland. Det var 91 år gamle Gun-Britt Johansson på sykehjemmet Boken som var først ute i køen, melder SVT.

– Jeg kjente ingenting, sa Johansson etter å ha fått stikket.

I Norge er det også en sykehjemsbeboer som får den første dosen. Vaksinen settes på et sykehjem i Oslo klokka 12, og i de kommende dagene skal 5.000 eldre få koronavaksine i Norge.

Sverige mottok 2. juledag 9.750 vaksinedoser. Ettersom vaksinen blir gitt i to omganger, holder dette foreløpig til 4.875 personer.

Rask utvikling

Dosen ble satt mindre enn én uke etter at EUs legemiddeltilsyn mandag godkjente Pfizer og Biontech-vaksinen. Sveriges statsminister Stefan Löfven hyller arbeidet med å utvikle en vaksine.

– For kun ett år siden var covid-19 ukjent. I dag begynner vaksineringen mot covid-19 i hele Sverige og i EU, sa statsministeren i en video på regjeringens nettsider.

– Vaksinen er et lys i mørket, la han til.

Löfven: – Hold ut

Löfven understreket også at 2020 har vært et krevende år, men at smittebegrensningstiltak vil fortsette å gjelde i neste år.

– Faren er ikke over. Vi må fortsette å følge myndighetenes anbefalinger, som å holde avstand og vaske hendene. Vi skal holde ut. Litt til, la statsministeren til.

Sverige er hardt rammet av viruset. 22. desember passerte landet 8.000 koronadødsfall, og nesten 390.000 svensker hadde fått bekreftet smitte.

Lørdag bekreftet myndighetene at én person også har fått påvist den nye muterte virusvarianten.