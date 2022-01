– Det kan godt være et nasjonalt rammeverk i bunn, men hvis det skal være strengere skjenkeregler, så bør det være ut fra lokale smittevernhensyn og smittesituasjon, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til NRK.

KS storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen, hadde et digitalt møte fredag. I møtet deltok også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og statssekretær Ole Kristian Bjørkholt (Ap) i Helsedepartementet.

I tillegg til å aller helst bestemme over lokale kraner, vil storbyene ifølge NRK ha koronapass for inngang til kulturliv og restauranter. De vil også tillate mer smitte som en vei ut av pandemien, men innenfor tåleevnen til helsetjenestene, ifølge kanalen.

Leder for storbynettverket, Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), sier til VG at ett av ønskene som ble nevnt, var å gjeninnføre skjenking til et visst tidspunkt i stedet for full skjenkestopp.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) ville ha lettelser.

– Vi må selvsagt fortsette med smitteverntiltak, men det bør heller være strengt enn stengt. For at folk skal slutte opp om reglene, må tiltakene vurderes fortløpende, og det synes jeg nok har manglet fra regjeringen de siste dagene, sier hun til avisa

KS er kommunenes fellesorganisasjon.

Flere Ap-ordførere har allerede tidligere denne uken gitt refs til regjeringen for å ha innført nasjonal skjenkestopp i én måned.

Kristiansand-ordføreren forteller til VG at flere underveis i møtet uttrykte tvil om hvor effektivt virkemiddel skjenkestopp egentlig er, og det ble understreket at vi er i en annen situasjon nå enn skrekkscenarioene vi hadde foran oss da tiltakene ble innført for tre uker siden.