– Det er ingen merknader av betydning for konklusjonen i rapportene som er gjennomgått, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en epost til NRK.

I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs sin strømpebukse, er likt DNA-et til siktede. Denne sakkyndigrapporten har ikke blitt kontrollert av Den rettsmedisinske kommisjon før nå.

Siktedes forsvarer sier seg ikke enig at det finnes merknader av betydning, men ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Det var i september i fjor at en mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Han har også status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i år 2000.