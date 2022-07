Foto: Stian Zachrisen

– Det som har skjedd nå er at vi har trukket våre mannskaper ut av bygget, vi har altså ikke røykdykkere inne, slik at brannen får utvikle seg innvendig, mens vi tar en utvendig slukking, sier vakthavende brannsjef Tom Meyer.

Vakthavende brannsjef Tom Meyer, bekrefter 12:40 at deres mannskaper trekker seg ut av gjenvinningsanlegget. Foto: Elias Håvarstein

– Det gjør vi på grunn av sikkerheten til mannskapene våre, det er en såpass høy temperatur der inne, at vi mener det er uforsvarlig å være der per nå.

Han vet ikke om hele bygget vil brenne ned, og opplyser at brannmannskapet vil drive med en utvendig slukking, samt prøve å ta seg inn der det er mulig.

– Per nå klarer vi ikke å ta oss inn der brannen initialt er, sier Meyer.

– Hva er det som brenner?

– Det begynte med papir, gjenvinning av papir. Vår erfaring er at brannen har spredd seg til et transportbånd for så å ha gått inn i konstruksjonen på bygget.

– Brenner selve maskinene?

– Ja, transportbåndet. Nå kjenner ikke jeg bygget i detalj, men det går transportbånd som frakter avfall. Det er gummi som skaper røyk, og når det også går inn i konstruksjonen skaper det mørk og svart røyk, sier Meyer.

Brannsjefen opplyser at de i første omgang vil være på stedet til i morgen tidlig.

Politiet vil også være på stedet i mange timer fremover.

– Hovedbudskapet til politiet er at røyken her er farlig, den er giftig.

– Så igjen, folk som er eller bor i nærheten, eller lukter røyk, må lukke vinduer og forlate røykfylte områder, sier politiets innsatsleder Kim Flakstad.

Snakk om store verdier

Klokken 12.10 velter det fremdeles mørk røyk ut av anlegget.

– Den siste informasjonen jeg har fått er at brannen har spredd seg til sorteringshallen, sier Anita Austigard, driftssjef i IVAR, til Aftenbladet på stedet.

– Hva innebærer det?

– Det innebærer et større forløp og litt større konsekvens. Der har vi jo alt maskineriet, og mye annet dyrt utstyr. Det er litt dramatisk når det sprer seg inn der.

Ifølge Austigard står alle sorteringsmaskiner og belter inne i hallen.

– Men alt er ikke bekreftet enda, så vi må vente og se. I mellomtiden snakker vi med kommunene for å finne avledende tiltak. Vi må ha et sted å sende alle bilene som er ute og samler inn avfall i kommunene.

Hun vet foreløpig ikke om gjenvinningsstasjonen blir åpnet i dag. Ifølge Austigard vil den ikke åpne før politiet gir klarsignal.

Driftssjefen vil ikke si hvor store verdier som står inne i hallen, men slår fast at det ikke er snakk om ubetydelige verdier.

– Millioner?

– Det er nok fort snakk om det, ja.

Driftssjef for gjenvinningsstasjonene i IVAR, Anita Austigard, er hyppig på telefonen mens nødetatene arbeider inne i anlegget. Foto: Elias Håvarstein

– Når vi feilkaster, havner det der

Inne i sorteringshallen er det restavfall. I utgangspunktet skal det ikke være farlig avfall der, men Austigard sier det kan være både batterier og andre ting blant avfallet inne i IVAR-anlegget.

– De hadde en telling på batterier som viser at folk hiver mye batterier i restavfallet, så vi kan garantere at det ligger noen små batterier her og der.

Hun kan ikke si noe konkret om hva som eventuelt kan finnes av farlig avfall inne på anlegget.

– Det er jo alt det som du og jeg hiver i restavfallet, så når vi feilkaster så havner det der, sier Austigard.

Startet i papiravfall

Mannskaper fra Stangeland, Stavanger og Schancheholen stasjon har rykket ut til Forus.

– Det har brent godt der, og brannen er ennå ikke er slukket. Men brannmannskapene har kontroll på brannen, sier vaktleder i Rogaland brann og redning, Christer Gilberg til Aftenbladet klokken 10.05.

Brannen startet i papiravfall i ettersorteringsanlegget.

– Batterier og farlig gods skal være lagret et annet sted, og er ikke en del av denne brannen.

Brannvesenet fikk først melding om brannen via automatisk brannalarm.

– Så fikk vi telefon fra en ansatt som så brannen via kameraer.

Det er kalt inn ekstra brannmannskaper til brannen på Forus. På bildet innsatsleder Erik Berge, Rogaland Brann og Redning. Foto: Elias Håvarstein

– Nøyaktig hva som har skjedd vet vi ikke. Da brannvesenet kom fram var det røykutvikling fra anlegget, og vi gjorde en innsats der papiret er lagret, sier innsatsleder i Rogaland Brann og Redning, Erik Berge.

Gjenvinningsstasjonen ble i første omgang kun stengt i 15 minutter.

– Vi er ikke kjent med at det er personskade, opplyser han.

Stengt på ubestemt tid

Bare minutter etter Aftenbladet først snakket med innsatslederen blusset brannen opp igjen. Røyken som hadde vært lys og avtakende, ble erstattet med svart røyk som veltet ut av anlegget.

– Vi oppfordrer publikum som kjenner røyklukt, spesielt sør for anlegget til å lukke vinduer, sier Kim Flakstad, politiets innsatsleder på stedet.

Etter brannen utviklet seg, ble gjenvinningsstasjonen igjen stengt på ubestemt tid.

Røykdykkere forbereder seg på å gå inn i anlegget. Foto: Elias Håvarstein

Innsatsleder i politiet, Kim Flakstad. Foto: Elias Håvarstein

Spredd seg

– Siden dette er et større bygg har vi reagert med relativt stor respons. Fire mannskapsbiler pluss stigebil og innsatsleder, sier vaktlederen klokken 10.05.

– Brannen har spredt seg videre til sorteringshallen, sier driftssjef for gjenvinningsstasjonene, Anita Austigard, til Aftenbladet klokken 10.55.

Hun opplyser at det begynte å brenne i mottakshallen for papir, og at brannvesenet ble kontaktet klokken 09.40.

Politi og brannvesen har sendt ut sms med advarsel om farlig røyk. Foto: Skjermdump

Klokken 11.13 oppfordrer innsatsleder i politiet, Kim Flakstad, publikum som lukter røyk til å lukke vinduer.

Brannvesenet har nå tilkalt ekstra ressurser.

Klokken 12.34 jobber brannvesenet fremdeles med slukkingsarbeid, og røykdykkere har gått inn i anlegget.

Saken oppdateres.

Ikke kontroll

Klokken 12.40 opplyser vakthavende brannsjef Tom Meyer til Aftenbladet at de ikke har kontroll på brannen.

– Men det er ikke fare for spredning til andre bygg, sier Meyer.

Brannen skal nå bare brenne ut, bekreftes det klokken 12.45.

Gir opp

Brannvesenet fir opp å slukke fra innsiden med røykdykkere på grunn av varmen , opplyser politiet klokken 12.50.

– Man må forvente at brann og røykbilde vil øke. Slukning fra utsiden er mindre effektivt.

Det opplyser politiet og gjentar at advarselen om røyken.

– Siden dette er et større bygg har vi reagert med relativt stor respons. Fire mannskapsbiler pluss stigebil og innsatsleder, sier vaktleder i Rogaland brann og redning IKS, Christer Gilberg. Foto: Elias Håvarstein

Alle nødetater er på plass ved IVAR-anlegget på Forus. Foto: Elias Håvarstein

Det er brann ved gjenvinningsstasjonen på Forus. Foto: Ronny Hjertås