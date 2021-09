Toner ned frykten for en ny finanskrise tross kinesisk kollaps

Evergrande er Kinas nest største boligutbygger. Problemene har de siste årene tårnet seg opp for det megastore selskapet. Evergrande har i dag en gjeld på over 2.600 milliarder kroner.

Det har fått bekymrede investorer verden over til å minnes «Lehman-øyeblikket. Det vil si dagen da Wall Street-giganten, investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs i 2008.

Med konkursen brøt tilliten i finansvesenet sammen, det ble vanskelig å få tilgang til kapital både for banker og næringsliv. Politikere og sentralbanker verden rundt måtte gripe inn for å redde egne banker. Hundrevis av milliarder ble brukt til kriselån og rentekutt.

Krisen fikk store økonomiske og sosiale ringvirkninger verden over.

En form for redningspakke

De fleste eksperter er imidlertid enige om at den kinesiske stat neppe vil ønske at kinesiske boligkjøpere havner i uføre, og at de vil komme med en eller annen form for redningspakke.

Ekspertene tviler dermed også på at vi står foran en ny «Lehman Brothers-situasjon» fordi forholdene rundt Evergrande er forskjellige.

Lehman Brothers var en bank på leirføtter, bygd på usikrede boliglån innpakket som sikre investeringsobjekter. Lånepakkene fikk tvilsomme garantier av ratingbyråer, men var ettertraktet i et marked preget av mye ledig kapital.

Kelvin Wong mener at det ikke er tilsvarende situasjon i Evergrande.

– Jeg tror mer dette er snakk om en nervøsitet som smitter over på verden, sier han.

Vurderingsbyrået S&P skrev i en rapport denne uken at den kinesiske staten sannsynligvis vil gå inn, men bare hvis de tror Evergrande-krisen vil forårsake store konsekvenser for hele økonomien.

S&P tror ikke at en Evergrande-konkurs alene vil resultere i et slikt scenario.

Evergrande vokste årlig

Evergrande ble grunnlagt i 1996 og har siden vokst år for år. Det har i dag over 1.300 prosjekter i over 280 byer. Totalt er det snakk om rundt halvannen million boliger under bygging. 200.000 mennesker skal være direkte sysselsatt i byggeprosjektene.

I tillegg skal rundt 3,8 millioner andre arbeidsplasser være knyttet opp til andre aktiviteter som selskapet er involvert i. Evergrande har investert i blant annet fornøyelsesparker, elektrisk bilproduksjon, turisme og helsetjenester.

Evergrande kjøpte også for noen år siden den populære, kinesiske fotballklubben Guangzhou FC, som i flere år har ligget på toppen av den kinesiske superligaen

Veksten finansiert med lån

Så hva er problemet til det tilsynelatende suksessrike selskapet?

Veksten til Evergrande er i stor grad finansiert med lån, og selskapet har nå en enorm gjeldsbyrde.

Gjelden utgjør i dag over 300 milliarder dollar (over 2.600 milliarder kroner). Det tilsvarer rundt 2 prosent av Kinas BNP.

Vanskelighetene for Evergrande startet for alvor da den kinesiske regjeringen innførte reguleringer for å begrense den enorme gjelden som er opparbeidet i den kinesiske eiendomssektoren.

Evergrande fikk problemer med å fullføre påbegynte byggeprosjekter. Det gikk deretter ut over salget, som er avgjørende for å tilbakebetale gjelden.

I slutten av denne uka forfaller en del av avdragene på Evergrandes gjeld. Onsdag melder Evergrandes eiendomsselskap Hengda at det er forhandlet fram en avtale om å betale renter verdt 232 millioner yen, tilsvarende 36 millioner dollar.

Avtalen med de kinesiske obligasjonseierne sikrer at selskapet kan betale ett av sine avdrag.

Stor nervøsitet

Situasjonen har utløst stor nervøsitet i finansmarkedene.

Dersom det skulle komme til en ukontrollert konkurs, vil det kunne gi et kraftig fall i boligmarkedet. Det vil ramme flere millioner kinesiske boligeiere, og boligkjøpere vil havne i uføre.

Kinesere har allerede demonstrert mot Evergreen. De krever blant annet tilbakebetaling av sparepenger som de har latt selskapet forvalte for dem. Hvis de mister alle sparepengene sine, kan det utvikle seg til en stor sosial uro i Kina.

Kina er blant verdens største importører av råvarer, ikke minst gjelder dette byggsektoren. Mindre etterspørsel fra Kina vil dermed også føre til færre fraktoppdrag.

Finanseksperter frykter at uroen og mangel på tilliten til boligsektoren i Kina vil spre seg og gi alvorlige ringvirkninger for finanssektoren rundt om i hele verden – og dermed også skade veksten globalt sett.

Hva gjør myndighetene?

Alles øyne er derfor nå rettet mot Kinas regjering. Eiendomssektoren er svært viktig for den kinesiske økonomien. Sektoren er anslått til å utgjøre nærmere en femdel av BNP, og etter pandemien har den vært en avgjørende motor for å få økonomien opp å stå igjen.

En konkurs i et så stort selskap som Evergrande vil utvilsomt få store konsekvenser.

Men siden Evergrande er et privat selskap, kan regjeringen føle seg mindre forpliktet til å trå til med tiltak for å redde selskapet fra konkurs. Myndighetene kan ønske å statuere et eksempel og vise at ingen firmaer er for store til å mislykkes – og at ingen bør stole på at staten kan kausjonere dem ut.