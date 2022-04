Russland hevder at bildene av døde fra en massegrav i Butsja utenfor Kyiv ikke er ekte, og at de er arrangert av ukrainske myndigheter.

I alt 57 døde er funnet begravet i en massegrav søndag, ifølge en lokal tjenestemann som viste fram en lang grøft med lik.

De russiske militære benekter på side at de har drept sivile i Butsja og sier at ikke en eneste sivilperson led overlast i den tiden Russland hadde kontrollen i byen.

Massegraven befinner seg bak en kirke i sentrum av byen og ble oppdaget etter at russiske styrker trakk seg ut av byen.

– Sterkeste jeg har opplevd

Rundt ti døde var synlig for en AFP-reporter på stedet, noen av dem enten ikke begravet ennå, eller bare delvis gravd ned. Noen var pakket inn i svarte likposer, mens andre var kledd i sivile klær.

– Det vi har sett, er nesten ikke til å beskrive, noe av det aller sterkeste jeg har opplevd som journalist, sier NRKs Morten Jentoft på telefon til redaksjonen.

Minst 20 døde menn i sivile klær er funnet strødd ut i en boliggate i forstaden Butsja, sier lokale myndigheter. Vitner forteller til NRK at de som ble skutt, var sivile som bare tilfeldigvis var på gaten.

Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova sier det til sammen er funnet 410 døde i områdene rundt Kyiv som russiske styrker de siste dagene har trukket seg ut av.

FN vil granske

FN sier at funn av massegraver i Butsja reiser alvorlige spørsmål om krigsforbrytelser og grove brudd på folkeretten, og ber om at bevis blir tatt vare på.

FN sier at deres folk på bakken ennå ikke har kunnet verifisere tallet på døde eller opplysningene fra ukrainske tjenestemenn.

– Men vi er svært bekymret for bilder og video som er tilgjengelig, ikke minst bilder av lik med hendene bundet bakpå ryggen, sier FN.

FN sier samtidig at de ikke kan utelukke at noen av de døde er ukrainske eller russiske soldater som har falt i kamp, eller at noen er sivile som har dødd av naturlige årsaker, som slag eller stress utløst av situasjonen eller mangel på helsetjenester.

Uansett er det viktig å grave opp og obdusere og identifisere alle de døde, både for at pårørende kan varsles, og for å sikre bevis for eventuelle tiltaler for krigsforbrytelser, sier FN.

Russisk offensiv

Hundrevis av mennesker flyktet fra byen Kramatorsk øst i Ukraina søndag av frykt for en mulig russisk offensiv. AFP-journalister så kvinner, barn og eldre gå om bord på et tog på stasjonen i Kramatorsk i Donbas-regionen.

Russland har de siste dagene kunngjort at de vil rette krigsinnsatsen mot Donbas-regionen, der Moskva-støttede separatister allerede har kontroll over store områder.

Russiske styrker ser ut til å prøve å omringe ukrainske hærenheter utplassert i regionen, noe som vekker frykt for en gjentakelse av scenarioet i den beleirede byen Mariupol i sør.

Ny eksplosjon nær Belgorod

Lokale russiske myndigheter melder om en ny eksplosjon i samme området som det angivelig ukrainske angrepet på et oljedepot i Belgorod.

Det er så lang ikke oppgitt noe om årsaken til hendelsen i landsbyen Tomarovka, bortsett fra at det ikke er meldt om skadde, og at vrakrestene vil bli fjernet og undersøkt.

Fredag ​​gikk to ukrainske kamphelikoptre ifølge russiske opplysninger inn i russisk luftrom og angrep et oljedepot. Ukraina har benektet at de sto bak hendelsen.

Angrep i Odesa

«Kritisk infrastruktur» ble ødelagt, men ingen ble drept i et russisk flyangrep mot havnebyen Odesa tidlig søndag morgen, opplyser ukrainske myndigheter.

Ifølge et CNN-team på stedet var det et oljedepot som ble truffet og satt i brann, mens Russland sier at et oljeraffineri og tre oljedepot ble ødelagt.

Russland har trappet opp luftangrepene mot det sørøstlige Ukraina den siste uken, ifølge en etterretningsoppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet.

Den daglige oppdateringen speiler advarselen fra president Volodymyr Zelenskyj, som har advart om at Russland vil erobre Ukrainas sørlige og østlige deler, skriver BBC.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver imidlertid på Twitter at Ukraina fortsetter å være en betydelig utfordring for russiske luft- og missiloperasjoner. Det kan hindre Russland i å få fotfeste i disse områdene, heter det.

Ikke modent for toppmøte

Tiden er ikke moden for et toppmøte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj, sier Russlands forhandlingsleder Vladimir Medinskij.

– Den ukrainske siden er blitt mer realistisk i sin tilnærming til spørsmål knyttet til nøytralitet og atomfri status, men utkastet til avtale er ennå ikke klart nok til å kunne legges fram på et toppmøte, sier Medinskij på Telegram.

Den russiske forhandlingslederen sier videre at han ikke deler «optimismen» til de ukrainske forhandlerne som har snakket om et snarlig toppmøte mellom Zelenskyj og Putin.