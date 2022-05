Det var en økning i bestanden av bjørn og ulv og stabile tall for de andre store rovdyrene i Norge i 2021, viser Rovdatas årlige opptelling.

Det ble identifisert til sammen 160 brunbjørner, hvorav 67 hunner, skriver Rovdata.

Det er ti flere enn året før, og det høyeste antallet brunbjørner siden 2010. Som vanlig var det flest i Troms og Finnmark, Innlandet og Trøndelag.

Blant gauper ble det registrert 67 familiegrupper, noe som er samme nivå som året før. Totalt er det beregnet at det er om lag 395 gauper i Norge.

For jerver er tallet 60 kull, og rundt 386 individer, noe som også er relativt jevnt med året før.

Situasjonen for ulver er noe mer komplisert. Det er fire kull i helnorske revir, mot fem i 2020. Samtidig ble det telt åtte kull i grenserevir, mot sju året før. Siden kull i grenserevir telles som 0,5 på norsk side, er det til sammen åtte norske kull, som betyr at man er over Stortingets mål på 4–6 årlige ulvekull.

Til sammen er det 125–129 ulver i Norge og grenserevir i 2021, mot 109–114 i 2020.