Per i dag er leveringstiden for pass sju uker, og ventetiden vil trolig øke til ti uker innen juli, opplyser Politidirektoratet.

Dermed må man søke om pass i løpet av de nærmeste dagene for å få dette før fellesferien.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie til de vet at de har reisedokumentene sine i orden, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Kortere ventetid for ID-kort

For nasjonalt ID-kort er ventetiden noe kortere, og man bør søke innen slutten av mai for å få ID-kortet i tide til fellesferien. På grunn av ventetiden oppfordrer Vandvik folk som skal reisen innenfor EU-/EØS-landene og Sveits, til å søke om ID-kort framfor pass.

Pandemien og krigen i Ukraina skaper problemer i forsyningskjeden for viktige materialer som brukes i produksjonen av pass og nasjonale ID-kort. Det gjør at leverandøren ikke klarer å produsere i takt med etterspørselen. Man kan heller ikke belage seg på å søke om nødpass.

Normal situasjon i oktober/november

– Produksjonsproblemene påvirker også midlertidige pass, eller nødpass. Det er en begrenset tilgang på denne dokumenttypen, og vi må gjøre noen grep for å sikre at personer som er i en nødssituasjon, får det de har behov for. Det betyr at folk ikke kan belage seg på et nødpass for å komme seg på utenlandsferie, sier Vandvik.

Politiet tror situasjonen først vil normalisere seg i oktober/november.

Hittil i år har politiet registrert 533.000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Til sammenligning registrerte politiet 270.000 søknader om pass i siste normalår, 2019.