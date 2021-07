Bibelskoler mener de mister elever på grunn av studiepoeng

– Når elevene har mulighet til å kombinere et friår med å få to opptakspoeng på en folkehøgskole, så er det et konkurransefortrinn som fører til at flere velger det i stedet for et år på bibelskole, sier rektor Ingunn Breistein ved Ansgar Bibelskole i Kristiansand til Dagen.

Leder Thomas Vårlid informasjonskanalen Bibelskolene.no, mener det er på høy tid å likestille skoleslagene.

– Vi ser at ungdommer som har søkt både folkehøgskole og bibelskole, ofte ender opp med å gå på en folkehøgskole på grunn av disse poengene, sier Vårlid til Dagen.

Både Frp og Kristelig Folkeparti har ønsket å gi to tilleggspoeng til bibelskoleelevene, men de står alene om det.

I april oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal gjøre en gjennomgang av opptakssystemet til høyere utdanning og komme med anbefalinger om eventuelle endringer. Det innebærer blant annet å vurdere poengtildelingen og hvem som bør kvalifisere til tilleggspoeng. Opptaksutvalget skal legge fram sin rapport innen desember 2022.