Bjarte ble født i Sauda i Rogaland og vokste opp med en eldre søster, Jorunn som døde i 2000, og to eldre brødre, Kåre og Paul. Foreldrene Gislaug og Arne ga barna en trygg barndom full av varm kristentro og mye musikk. Brødrene forteller at lille Bjarte allerede fra barnevognen i Sauda sentrum kunne synge av full hals.

Da Bjarte var 10 år gammel, flyttet familien til Madla i Stavanger. Årene her ble viktige for Bjartes videre liv:

Sammen med venner begynte han på hobbybasis å lage filmer, hovedsakelig action og krim – men han tok også oppdrag i brylluper og ved store dager.

I ungdomsmiljøet ved Madla forsamlingshus tok han stort ansvar: Sosiale Bjarte ble formann og var opptatt av at alle skulle inkluderes i gjengen.

En av dem var Åsa, som han senere ble gift og fikk to sønner med.

Filminteressen og troen førte Bjarte til Lynor i Kristiansand i 1976. Der jobbet han med film, video og lyd.

Året etter giftet han og Åsa seg. Vidar ble født i 1981, Espen to år senere. I 1984 flyttet familien tilbake til Stavanger, men etter et par år dro de sørover igjen der Bjarte på ny fikk jobbe med kristne informasjonsfilmer og andre film- og tv-prosjekter – på produksjonssiden i inn- og utland, etterhvert primært med salg, ved Gimlekollen mediesenter, Lynor og Sanden media.

Bjartes far var emissær for Norsk Luthersk Misjonssamband, og Bjarte fant sin plass i samme organisasjon. I Kristiansand var han aktiv i Misjonshuset.

Bjarte ble altfor tidlig rammet av sykdom/epilepsi, noe som førte til at han ikke fikk kjøre bil. Han sto i arbeid lenge etter at han ble syk, og han forsøkte å ikke la sykdommen prege for mye av hverdags- og familielivet. Han likte både å leke med barn og senere med barnebarn, trene og reise på tur med familie og venner.

Tilknytningen til Sauda var stor, men hytta i Åbødalen/Sauda ble solgt og ny hytte ble kjøpt på Sørlandet. Bjarte var handy og gledet seg til det nye prosjektet. Slik gikk det ikke.

Under en treningsrunde i svømmebasseng ble han syk og det gikk galt – Bjartes liv sto ikke til å redde.

Han etterlater seg kona Åsa, to sønner, svigerdatter Marion og tre herlige barnebarn Oliver, Olivia og Sander. Bjarte satte dype spor. Savnet er stort, minnene er gode og lyse.

Kåre og Paul, med stor takknemlighet på vegne av familien