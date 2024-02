Men du verden for et liv det ble, og hvilket inntrykk han gjorde på mennesker han møtte. Den digitale minnesiden hans - helt i Caspers ånd - inneholder flere hundre hilsener fra høy og lav, mange av dem dypt personlige og bevegede.

Det som skulle bli en markant karriere innen kommunikasjonsfaget, startet tidlig. Som han selv sa: «Jeg ville bli programleder; men hvem ansetter en ti år gammel programleder? Så tenkte jeg det kunne være fornuftig å begynne som journalist, men hvem ansetter en ti år gammel journalist? Da startet jeg min egen avis, men jobbet fortsatt for å bli programleder. Mulighetene kom: Først i Radio Sør, senere i NRK og til slutt i Office X, hvor jeg strengt tatt også var programleder.»

I 2017 ble da 17 år gamle Casper engasjert som «digital forteller» av statsminister Erna Solberg. I 2018 gikk ferden til NHO, året etter til Høyres stortingsgruppe. Der ble han værende, der ble han voksen, der etterlater han seg et vondt tomrom.

Skolegangen, som tok slutt i andre klasse på videregående, ble kompensert med bred praksis preget av talent, teft, energi og utstråling. «Jeg tenker at det er bra å tenke stort og drømme stort, og så bare gønne på. Det er sunt å ta seg litt vann over hodet av og til. Den som trives med å ta risiko, utvikler toleranse for feil», oppsummerte han som attenåring.

Så var det en mørk side også. Og da den ble næret av en lang rehabiliteringsperiode etter en sykkelulykke, tok den overhånd og ble til en livskrise. Fortvilte foreldre og bekymrede venner gjorde alt de kunne, men klarte ikke å hindre det som ble utfallet.

Det er så synd, så synd.

Fred over Casper Pajuniemi Lehlands gode minne.