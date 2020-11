Politikere på vandring?

Åpen strid innad i de politiske partiene, nye partidannelser og politikere som skifter parti er ikke spesielt vanlig her til lands, skriver kronikkforfatteren. Denne uken kom nyheten om at Kristelig Folkepartis mangeårige nestleder Dagrun Eriksen har meldt overgang til det nystartede politiske partiet Sentrum. Her er hun sammen med partiets frontfigur Geir Lippestad i 2013, da hun som fungerende KrF-leder deltok under overrekkelsen av Menneskeverds Livsvernpris til Lippestad og hans kone. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB