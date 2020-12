Det er ikke bare Atlantic Crossing som samler TV-seere for tiden. Det gjør også The Crown, Netflix-serien om den britiske kongefamilien og Dronning Elisabeth II. Hun er Kong Harald Vs tremenning, men det er nok mer enn dette som gjør at denne serien er blitt så populær også i Norge. Her møtes de to tremenningene med ektefeller under en feiring på Windsor Castle i 2012. Foto: Arthur Edwards / ntb pool