Fem timer i dokø og ei uke med buffet

Jeg er ei vandrende og prematur 40-årskrise. Forrige søndag trodde jeg det var en god idé å reise til Syden på aleneferie. Nå er jeg sikker på at fempunkts gnagsår og et solsvidd ryggparti er straffen for å i det hele tatt tenke tanken