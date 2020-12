Feil om Knaben molybdengruver

Fædrelandsvennens «God Helg» hadde lørdag 28.11.20 en 10 siders reportasje fra Knaben. Her refereres følgende utsagn fra prosjektleder for Visit Knaben: «Knaben […] var under andre verdenskrig den eneste molybdengruva i drift i hele Europa.»

Det er feil. I Gildeskål kommune, rett sør for Bodø, var det i årene 1918-1920 og 1937-1945 drift i Oterstrand molybdengruver innerst i Sørfjorden. Det ble drevet to forekomster i Laksådalgruva og Galtskargruva. Driften var dels i dagbrudd og dels i gruveganger. For året 1941 opplyser Statistisk sentralbyrå at det i Laksådalsgruva ble produsert 24 tonn molybdenglanskonsentrat, mens tilsvarende tall for Knaben var 359 tonn MoS2.

I alt skal det fra gruvene i Gildeskål ha blitt brutt ut ca 100.000 tonn råmalm og derfra utvunnet ca 250 tonn molybdenkonsentrat. Det var norske firma som sto for jobben, og det krigsviktige molybdenkonsentratet gikk til industrikonsernet F. Krupp i Nazi-Tyskland (i dag Thyssen Krupp AG). Etter sabotasjeaksjonen i Glomfjord 20.9.1942, satte tyskerne ut vakt ved Oterstranda gruver. I 1944 var det 122 nordmenn som arbeidet i molybdengruvene her. Etter krigen ble gruvene i Gildeskål nedlagte og utstyret demontert, men fortsatt kan en se store betongmurer på området.

Knaben gruver var riktignok langt større, og sto under krigen for omkring 90 % av molybdenproduksjonen til Nazi-Tyskland. Det ble i krigsårene årlig utvunnet omkring 650 tonn molybden på Knaben. I min bok «Do svidanija – På gjensyn!» forteller jeg om den tidligere ukrainske krigsfangen Viktor Sjevtsjenko som jeg møtte i Russland i 2004, og som fortalte at han sammen med andre fanger fra Ore-leiren på Lista ble benyttet til å frakte og laste tønner med molybden fra Knaben og om bord i skip i Flekkefjord.

I dag benyttes molybden bl.a. som topping i skismøring for å gjøre skiene mer skittavstøtende slik at de glir bedre.

Magne Haugland, forfatter

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn