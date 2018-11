En klimauvesentlig by….

Med klima, FN sitt klimapanel og Parisavtalen som bakteppe skal innbyggerne i kommunen måtte betale en høy pris for tiltak som i overordnet betydning er helt uvesentlige. Man skal både regulere innbyggernes bevegelsemønstre og bosetningsstruktur under påskudd av at dette må til for å redde kloden.

Parisavtalen sin meget skjeve og svake utforming, hvor Kina, verdens nest største økonomi, fremdeles defineres som et utviklingsland og tillates å fortsette sin vekst i totale klimagassutslipp helt frem til 2030, setter hele denne avtalen i et absurd lys.

For å sette dette i et perspektiv: Norges totale utslipp er i år på ca 53 millioner tonn CO2, Bare i år øker Kina sine totale utslipp med over 5% eller 1000 millioner ton CO2. Det vil si at Norges samlede utslipp i dag tilsvarer økningen i Kina på 18 dager.

I følge ordfører Furre skal Kristiansand innen 2030 kutte sine samlede utslipp med 156.000,- tonn på årsbasis. Kristiansands samlede ambisjon frem mot 2030 tilsvarer da 26 timer med dagens økning i utslipp fra Kina. Det absurde er at Kina kan fortsette veksten i utslipp helt frem til 2030 uten å bryte kravene i Parisavtalen.

Nå er det jo slik at kloden ikke merker forskjell på CO2 utslipp uansett hvor den kommer fra, så fremfor å drive frem kostbare uvesentligheter, som dyttes ned over innbyggere i en tynt befolket landsdel, burde kommunen kanskje bare la vær å sende næringsdelegasjoner til Kina og gjøre Kristiansand mindre tilgjengelig for de meget forurensende cruiseskip. Kristiansand kommune ledet i oktober i år en næringsdelegasjon på 14 personer til Kina for å øke de økonomiske samarbeidet. Strategien for Kristiansand Havn er en dobling av cruise anløpene i løpet av få år. Med bakgrunn i det totale bildet beskrevet over, er det derfor betimelig å stille spørsmål om kommunens hode vet hva hendene holder på med…..