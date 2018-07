Havneflytting så raskt som mulig!

Til tross for at Kristiansand havn lenge har vært Miljøfyrtårn-sertifisert og er en av de mest grønne i Europa, argumenterer Nei til Containerhavn og andre debattanter med såkalte faktaopplysninger, om at havneflyttingen til Kongsgård-Vige er en katastrofe på alle mulige vis.