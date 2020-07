Leder 1/7-20

Fædrelandsvennen har 30/6-20 en leder som omtaler lagmannsrettens dom over tre nynazister.

At jeg er hel uenig med lederens konklusjon er nå en ting. Det som virkelig sjokkerer meg er lagmannsrettens argumentasjon. Forutsatt at avisen har referert den rett.

Lagmannsretten konkluderer med at handlingene ikke truer eller håner «noe» eller fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt over for «noen». Nei det var bare «noen» som hadde truet okkupasjonsmakten og derfor ble torturert på Arkivet. Så disse «noen» som hadde tillatt seg å kjempe for Norges frihet fra nazismen var altså bare en tilfeldig gruppe som truet okkupasjonsmakten. Så da kan en jo ikke regne med at en skal være beskyttet mot hatefulle ytringer.



