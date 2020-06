En politikerbenk, takk

Det er lov å drømme.

Leserinnlegg

Berit Svensen

I gamle dager, kanskje også nå, hadde London en talerstol for folket i Hyde Park. Der kunne menigmann og -kvinne si hva de ville om politikk og andre aktuelle samfunnstemaer. Taleren kunne stå i timevis. Vel, samfunnet er forandret og ingen holder ut i vår travle tid med å lytte til en taler av folket.

Men jeg tenker; det hadde vært fint å få en politiker i tale. På en benk, på torget. Jeg tenker at det hadde vært fint å drøfte dagens politiske temaer med vedkommende. Få mot- og for-argumenter, bidra med noen selv. Vi trenger ikke være enige. Tenk, å få slippe tomme løfter hvert fjerde år? Slippe unnskyldninger om at "vi fikk ikke flertall for det".

Sukk. Og Akk.

Det er godt at vi har kvinner og menn som vil påta seg samfunnsoppgaver, sitte i møter i det uendelige. Få kritikk og kanskje lite ros. Alle vet at den digitale verden har åpnet opp for anonym sjikane. Det betyr selvsagt at en del politikere vegrer seg for å gå inn i politikken, og vi vet at unge mennesker i hvert fall gjør det. Konsekvensen er en fare for demokratiet.

Selvsagt skjønner jeg at en politikerbenk er umulig å gjennomføre. Vakter måtte være tilstede, døgnet har bare 24 timer, og politikerne er overarbeidet som det er. Digitalpost er vel og bra, men når neppe den aktuelle personen. Øyekontakt, ansiktsuttrykk, kroppsspråk sier mer enn tusen svar på pc-en.

Ja, ja, sukk og akk. Det var dagens lille, urealistiske hjertesukk. Ønsker dere en fin sommer med ro og fine opplevelser. Til høsten blir det stortingspolitikk, også i Kristiansand.