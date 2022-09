Papegøyen gav meg assosiasjoner til debattredaktør Mari Horve Reite og mediemiljøet i Kristiansand. De utgjør en betenkelig papegøyekoloni som har lært seg å imitere teksten at Protestfestivalener er en kvasikristen festival eid av en angstfull Svein Inge Olsen.

Før jeg snakker videre om papegøyer, vil jeg dele noen av mine Protestfestivalopplevelser siste uke. Som vanlig var festivalen full av arrangementer med overraskende temaer og vinklinger. Finland. Kvener. Døden. Monarki. Det sekulære Norge. Kjønn. Debatter og konserter og foredrag. Noen veldig gode debatter i Triztan-teltet. For eksempel den overfylte debatten om gåten Putin med debattdeltakerne Cecilie Hellestveit, Sverre Diesen og Pål Steigan under ledelse av Tomm Kristiansen. Dette var en debatt til å bli klok av. Eller den smale, dårlig besøkte badstuforelesningen om badstuens velsignelse, badstuhistorie og folkehelse. Og den spennende samtalen i Betania om misjonsbefalningen hadde gått ut på dato. Mange av debattene hadde fortjent omtale i Fædrelandsvennen på en eller annen måte.

For meg som i en årrekke var grunnskolelærer i Finsland, var Protestfestivalen min viktigste etterutdanning. Der fikk jeg påfyll til undervisningen. Nye ideer, møte med mennesker utenfor skoleverket, spennende debatter. Mye viktigere enn alle de nesten hundre obligatoriske lærerkursene i offentlig regi jeg lydig fulgte. Poenget mitt er at Protestfestivalen i over tjue år for meg var en liten oase i det ganske forutsigbare Kristiansand.

Men bortsett fra redaktørene Finn Holmer-Hoven, Vidar Udjus og Eivind Ljøstad har Fædrelandsvennen vært nokså fraværende i Protestfestivalen. Riktignok dekker avisen ofte festivalen med surmagede oppstøt om dårlig oppmøte, svak økonomi, krangel i styret, kritikk mot lederen eller at festivalen våger å pirke i materien Kristiansand som et etter-kristent, sekulært samfunn. Min drøm er at avisen en gang vil heie på Protestfestivalen som de heier på Start, Vipers, Palmesus og Sørlandschips.

Så til slutt litt mer om papegøyene. Før festivalen hadde jeg et hyggelig møte med debattredaktør Mari Horve Reite der jeg la inn et godt ord for festivalen og ba avisen følge arrangementene i Protestfestivalen på en eller annen måte. Men hun hørte antakelig mer på den lokale mediepapegøyekolonien som sang at Protestfestvalen er en tullete festival, en privat, kvasikristen Svein Inge Olsen-festival. Dermed unnlot mange kristiansandere å gå på festivalen og få påfyll av kunstopplevelser, nye ideer og bekjentskaper.

