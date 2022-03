Først gjaldt konvensjonen kun personer som hadde flyktet før 1951, men i 1967 ble det vedtatt en protokoll som gjør at konvensjonen gjelder for alle flyktninger.

Kvinnene og barna som nå strømmer til Europa fra Ukraina er flyktninger fra vårt nærområde. De er europeere. Vi kan daglig følge de russiske angrepene på ukrainske byer og landsbyer. De flykter fra krig og ødeleggelse, mens mennene blir igjen for tappert å forsvare landet sitt. Vi skal ta vel imot dem.

Strømmen av asylsøkere i 2015 og årene etter står i sterk kontrast til kvinnene og barna som flykter fra Ukraina. De er ikke fra vårt nærområde og må hjelpes i områdene der de bor. Ofte er det økonomiske årsaker til at de kommer. Over 70 prosent av asylsøkerne i denne perioden, ihht SSB, var unge menn fra Afghanistan, Syria, Eritrea og Afrika som lar familien i hjemlandet i stikken for et bedre liv i Europa. De burde blitt hjemme og hjulpet familiene sine og kjempet for det de tror på, slik ukrainske menn heltemodig gjør.

En av våre partnere i Afghanistan satte ord på det som skjedde. Det er en skam for Afghanistan det som skjer. Vi trenger disse unge mennene her for å bygge landet vårt. Europa burde sende dem tilbake. Mange fra disse landene er økonomiske flyktninger, som ikke kommer inn under flyktningkonvensjon. Noen lyver om bakgrunnen sin, eller hvilket land de kommer fra. Når de får avslag på søknaden om opphold, nekter mange å reise ut frivillig, som de skal gjøre. De koster oss store summer til opphold og uttransport.

Disse unge mennene burde følge ukrainske menns eksempel og reise hjem og kjempe for det de tror på, i stedet for å stikke av til Europa.

