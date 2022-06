Vi var alle bekymret for konsekvensene av krigen, og hvordan vi som naboland kan hjelpe sivile kvinner og barn som flykter. Men nå har situasjonen til flyktningene forsvunnet helt. En mulig folkeavstemning om løsrivelse for Søgne og Songdalen endret nyhetsbildet og leserbrevspaltene raskt. Før var det atomkrig og sivile ukrainere som var hovedtemaet i mediene lokalt og regionalt, nå er det kommunereversering som er viktigst kan det se ut som.

Motarbeide en folkeavstemning virker som dette er det eneste flertallet av politikere og administrasjon er opptatt av, og det er bekymringsfullt når Fædrelandsvennen skriver at de ansatte i kommunen som ønsker de gamle kommunene tilbake ikke tør å stå frem fordi de frykter for negative reaksjoner av sine ledere. Men jeg er glad at FVN skriver om de som ikke står frem også, for de er det mange av.

Jeg er en av flere tusen som arbeidet innen leverandørindustrien for olje og gassektoren. Det var flere runder med oppsigelser på grunn av oljekrisen, og mange familier sto uten inntekt og sto foran stor økonomisk usikkerhet.

Vi var mange tidligere ansatte i Cameron, McGregor og National Oilwell Varco som mistet jobben, og inntekt. Så jeg håper at en folkeavstemning om løsrivelse setter ting i perspektiv, det skaper usikkerhet. Men jeg vil påstå at masseoppsigelsene i leverandørindustrien var langt verre for både Kristiansand, Agder og Norge enn en mulig løsrivelse av Søgne og Songdalen. Spesielt ille var det for de som hadde familie, og begge foreldre mistet jobben. Grunnen for at jeg mener oppsigelsene i leverandørindustrien var verre, var at vi mistet jobben. For mange av oss var jobben i oljebedriftene den beste jobben vi kunne tenke oss, og jeg tror vi alle hadde klart en omorganisering og flytting av arbeidssted innenfor samme region. Ansatte i kommunen kan risikere en flytting, men de vil ikke miste jobben.

Kristiansandsregionen vil klare seg uansett, vi vil fortsette å jobbe for de samme målene, flere inn i arbeid, større nasjonal innflytelse og etableringen av flere private og statelige arbeidsplasser og styrke Agder som en attraktiv region å bo, arbeide og studere i.

Både K3 tilhengere og de som vil ha kommunene sine tilbake står i en krevende situasjon, men jeg har tro på at vi vil klare oss bra. La folket si sitt, så følger vi resultatet, og så går vi videre.

