Derfor kjenner jeg saker som har blitt lagt frem, godt. I denne perioden fikk vi tilsatt ansatte som utførte arbeidet for innbyggerne på beste måte. Songdalen ble en foregangskommune på flere områder, spesielt innen helse og omsorg.

Men så kom Solberg-regjeringen med et urovekkende utspill. Antall kommuner måtte reduseres for å bli mer robuste og bedre i stand til å takle fremtidens utfordringer.

I første omgang ble det vurdert å slå sammen Knutepunkt Sør (dvs syv kommuner). Det viste seg fort å bli vanskelig. Etter mange prosesser ble en stående igjen med tre; Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Mange i Søgne og Songdalen var skeptiske til å gå inn i en organisasjon med så stor forskjell i innbyggertall. En så for seg en sterk sentralisering, lav representasjon i råd og utvalg, stor avstand til administrativt personell, redusert tjenestenivå og økte avgifter. Noe vi nå erfarer.

Statsvitere med svært høy kompetanse på sammenslåing av kommuner advarte, og skepsisen økte. Dette førte til klare flertall i folkeavstemningene og innbyggerundersøkelsene i begge kommunene.

Senterpartiet var største partiet med syv representanter og hadde ordføreren i Songdalen. Vi trodde at Senterpartiet ville stå trygt og samlet i denne prosessen i kommunestyret. Men det viste seg at ordføreren og gruppelederen brøyt ut og stemte for sammenslåing. Heldigvis fikk Senterpartiet flertall for et forslag om at dersom Søgne sa nei, så ville Songdalen gjøre det samme.

Daværende ordfører i Kristiansand og fylkesmann (nå stedsforvalter) klarte på en uforklarlig måte å fremme saken for Stortinget, som om to kommuner var for sammenslåing og en mot. Det førte til at Stortinget vedtok sammenslåing med en stemmes overvekt.

Det er nå påvist at prosessen har vært så uryddig og udemokratisk at regjeringen har valgt å gjennomføre nye folkeavstemninger i de to kommunene med bakgrunn i inndelingsloven, som er forankret i lovverket. Så nå er de demokratiske prinsippene tatt på alvor.

Derfor undrer jeg meg over at ordføreren i Kristiansand mener at regjeringen i denne saken undergraver demokratiet. Det var i vedtaket om tvangssammenslåingen det ikke ble tatt hensyn til demokratiske verdier, hvor folket bestemmer. Så flertallet av innbyggerne i Søgne og Songdalen føler at de har blitt holdt for narr. Vi ser fram til at denne saken blir rettet opp i i nye folkeavstemninger.

