"Det er to dimensjoner her. Det ene er at strømmen er veldig dyr, det andre er at vi må spare det vi har. Jeg tenker en løsning kunne vært å gi husholdninger rimelig strøm inntil et visst antall kilowatt, og at det som overgår denne grensen kan sees på som et luksusforbruk og prises høyere"(sitat slutt).

Samme forslag hadde jeg som et innlegg i avisen i starten av strømkrisen. På 70-tallet hadde vi en måler på kjøkkenet som viste når vi brukte for mye strøm - da viste nemlig den røde pila at vi var på overforbruk. Dette motiverte oss til ikke å bruke for mye strøm, for ellers ble det svært dyrt!

Kan noen fortelle meg hvorfor ikke denne enkle ordninga kan gjeninnføres?

PS: Slik ordningen er i dag med strømstøtte, premieres de som bruker mye strøm. For jo mer strøm du bruker jo mer støtte får du! Er du veldig forsiktig og bruker lite strøm, får du lite støtte...

