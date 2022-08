I disse Pride-tider er det to slagord som går igjen: Frihet til å elske den en vil, og Love is love.

Første slagord fremkommer i litt ulike varianter, men etter som en forstår er dette hovedbudskapet.

Organisasjonen FRI er helt sentral i Pride. På organisasjonens egen nettside står det at Pridefestivalen eies og arrangeres av Fri Oslo og Viken. På samme nettsted står det at i hele Norge er det foreningen FRI som står bak Pride.

Går en videre inn på nettsiden står blant annet følgende å lese: FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke er positivt. Her står ingenting om aldersgrense, ingenting om antall partnere og ingenting om juridiske samlivsforpliktelser. Kort sagt: Så sant de involverte partene er enige, synes det å være fritt fram.

Det er vel også derfor foreningen kallen seg for "Fri", og at et annet sentralt slagord i Pride-markeringen er at "ingen er fri før alle er fri".

Slagordene synes for tiden å bli omfavnet og fremhevet av de fleste norske politiske partier og organisasjoner.

Da kan det være viktig å minne om at vi på hjemmebane både har en seksuell lavaldersgrense, og et forbud mot polygami. Det betyr at en allerede i eksisterende lovverk har klare begrensninger i forhold til hvem en kan elske.

De fleste politiske parter vil sikkert være snare til å presisere at den norske lavaldersgrensen står fast. Da er det viktig å minne om at den rundt om i verden varierer fra 13 til 18 år, så også den delen av saken kan uten tvil utfordres. Og flere politiske grupperinger har for øvrig tatt til orde for å oppheve forbudet mot polygami.

Hva som er holdningen i foreningen FRI til disse spørsmålene vites ikke, men deres agenda synes å ha få begrensninger, så sant de involverte parter er enige.

Det mest oppsiktsvekkende er likevel kirkas omfavnelse av Pride. I den sammenheng skal jeg ikke gå inn på noen teologisk samlivsdebatt, men heller spørre hva Kirkens Herre definerer som frihet. Det kan blant annet leses i Johannes 8.36: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri! Er det ikke denne evige og uforanderlige friheten kirkens ledere først og fremst burde fremheve? Og ikke en eller annen kortvarig menneskelig frihet som stadig endres i takt med folkemeningen og tidens skiftende politiske kurs?

