Jordbruksoppgjøret endte med at bøndene stort sett fikk innvilget sine krav om kompensasjon for økte utgifter til strøm og drivstoffutgifter.

Bønder er selvstendig næringsdrivende, og mange av dem har gode jobber og inntekter ved siden av, f.eks. stortingsrepresentanter.

Nå er situasjonen slik at mange bedrifter spesielt på Sørlandet og i Rogaland sliter med med altfor høye strømutgifter. Regjeringen har det siste halve året vurdert sitasjonen nøye, sier de. Men de har ikke maktet å komme med konkrete tiltak for å avhjelpe den vanskelige situasjonen bedriftene er inne i nå. Dette ser ut til å være en villet politikk som favoriserer bøndene og lar bedriftene seile sin egen sjø. Konsekvensene av denne forskjellsbehandlingen kan bli at utover høsten og vinteren vil det bli nedbemanninger, permitteringer og konkurser. Nå må Regjeringen våkne og ta ansvar!

