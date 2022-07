Det er nesten utrolig at Sørlandet sykehus sin ledelse har frimodighet nok til å delta i en debatt om sykehusledelse etter den årelange, tragiske kirurgskandalen som førte til lemlestelser for svært mange og endog død for noen pasienter.

En skandale hvor øverste ledelse, det vil si adm. dir. og styreleder, har unnlatt å ta de helt nødvendige beslutningene, men latt den ukvalifiserte legen få fortsette sin svært skadelige gjerning.

Den 18. august stiller blant annet adm. dir. Nina Mevold opp til et foredrag med følgende tittel: «Uønskede hendelser – engangstilfeller eller kilde til læring og forbedring?»

Det er åpenbart at gjennom år med total svikt i sykehusledelsen, forsøker man her å fortelle omgivelsene at det tragiske ikke har skjedd forgjeves, sykehuset skal nemlig lære noe av de unødvendige lidelsene til pasientene. Det er imidlertid liten grunn til å tro at en blind ledelse plutselig skal få synet tilbake. At den uansvarlige ansvarlige plutselig skal lære andre hvordan man kan styre riktig, blir jo helt feil. Ledelsen ved Sørlandet sykehus har sviktet totalt på det aller viktigste i et sykehus, og burde trukket seg eller alternativt fått sparken.

Jeg vil herved foreslå for ledelsen for Arendalsuka at man i det minste endrer tittelen på foredraget til et av følgende forslag: «Hvordan ha ansvar uten å ta ansvar – hvordan beholde en topplederstilling uten å gjøre jobben?» «Uønskede hendelser, lemlestelser og død – hvordan få ansvaret bort fra ledelsen og over på systemet?» «Uønskede hendelser, lemlestelser og død – kan jeg skylde på andre? – en god oppskrift på pulverisering av ansvar.»

