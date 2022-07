Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Norge skal alltid være et fritt og selvstendig land med suverene grenser og makt over eget territorium. Overnasjonale avtaler rammer vår selvstendighet og folks lommebok helt unødvendig og hardt.

Derfor vil Demokratene trekke Norge ut av EØS, ACER, Schengen, Marrakesh- og Parisavtalen. NATO-medlemskapet skal bestå.

Demokratene mener at handel og samarbeid mellom frie stater ikke er forenelig med tvang, press eller overnasjonalitet. Derfor ønsker vi frihandelsavtaler og samarbeid over landegrenser i gjensidig respekt for hverandres suverenitet.

