Men det jeg savner er at det var to barnevandrerstier, den ytre og den indre led. Den indre leden er ikke omtalt av noen. Den gikk fra Fjotland over til Eiken videre til Byremo og over til Bjelland. Så ble den koblet sammen med den ytre leden og videre austover. Jeg er ikke sikker på hvor i Fjotland den startet, men den gikk over Haddelandsheia ned til Eiken og Skeie. Så videre over til Kvåle og forbi Nerstøl, der jeg bor.

Her på Nerstøl, som var en gammel skysstasjon, fikk barnevandrarane mat av min bestemor. Så vandret de videre til Vårdal, Golevik , Byremo og opp Selandsdalen til Skogen og så over til Bjelland. Håper noen har interesse av å omtale dette også og med håp om opparbeiding av denne stien også, på sikt. Agder Fylkeskommune bør fatte interesse for dette.

